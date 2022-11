O que é síndrome edemigêmica, mal sofrido por Erasmo Carlos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ainda não foi divulgado o laudo com a causa morte oficial de Erasmo Carlos, mas o cantor apresentou síndrome edemigêmica na última vez em que esteve internado no final do mês passado. Daniel Rabischoffsky, especialista em cardiologia e diretor médico da Medicorp Centro Médico, explica à coluna o que significa esta síndrome.

“Em se tratando de síndrome edemigêmica, deve-se atentar a função cardíaca em primeiro lugar. A perda da função contrátil e elástica do coração promove acúmulo de líquido em pulmões e nos órgãos, em geral. No caso das doenças renais, a perda progressiva da função renal pode resultar em acúmulo de líquidos, sendo muitas vezes necessária a instituição de hemodiálise. A síndrome ocorre por um excesso de líquidos no corpo, infiltrando os órgãos e tecidos e causando perda progressiva de suas funções. Pode ter como causa mau funcionamento do coração, fígado ou rins, porém a insuficiência cardíaca é a principal causa nos dias atuais e é a via final comum da maioria das doenças do coração. Os diuréticos podem ser úteis no alívio da congestão e edema generalizado, no entanto a causa base deve ser investigada afim de direcionar para o tratamento específico. A presença e acúmulo de líquidos nos pulmões causa a chamada congestão pulmonar dificultando o processo de troca do oxigênio por gás carbônico, que ocorre através da respiração causando falta de ar e podendo evoluir para insuficiência respiratória. Muitas vezes é necessário o suporte com oxigênio e até intubação traqueal”.