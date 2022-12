O que diz última música gravada por Margareth Menezes antes de Ministério

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O samba que a Estação Primeira Mangueira levará para a Avenida no Carnaval de 2023 ganhou uma gravação luxuosa em estúdio na voz de Margareth Menezes, futura ministra da Cultura do governo Lula (PT). A letra inspirada diz “Áfricas que recriei/ Resistir é lei, arte é rebeldia/ Coroada pelos cucumbis/ Do quilombo às embaixadas/ Com ganzás e xequerês fundei o meu país / Pelo som dos atabaques canta meu pais. E no refrão principal, o potente verso: “O samba foi morar onde o Rio é mais baiano”.

Margareth dá um tom ainda mais “podeoroso” ao samba que conta o enredo As Áfricas que a Bahia canta, assinado pela dupla de carnavalescos Gui Estevão e Annik Salmon, e que pretende apresentar a musicalidade baiana por meio dos cortejos afros, com foco no lado feminino.