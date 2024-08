O que diz Michelle Obama sobre reverência feita a Rebeca Andrade no pódio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Michelle Obama entrou para o time dos famosos que se encantaram com a cena na qual Rebeca Andrade é reverenciada por Simone Biles e Jordan Chiles, que se abaixam para receber a brasileira no ponto mais alto do pódio. A ex-primeira-dama dos Estados Unidos compartilhou a imagem na plataforma X exaltando o momento icônico com um comentário.

“Ainda não superei esse lindo momento de irmandade e espírito esportivo! Você pode sentir o amor brilhando através dessas moças. Parabéns Rebeca, Jordan e Simone!”, escreveu Michelle, que logo repercutiu entre os internautas. O assunto ficou entre os mais comentados na rede social. Rebeca superou as estadunidenses na competição do solo e conquistou a medalha de ouro, tornando-se a maior medalhista brasileira em Jogos Olímpicos. Biles ficou com a prata e Jordan, com o bronze.