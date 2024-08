O momento mais bonito da Olimpíada de Paris

O pódio do esperado solo na ginástica artística foi o momento mais bonito das Olimpíadas de Paris.

Acho difícil ser superado – e não só para o Brasil.

Três mulheres negras, duas delas norte-americanas reverenciando nossa rainha Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica brasileira, em um pódio inédito. Nunca antes três mulheres negras ocuparam esse espaço simultaneamente.

Sejamos sinceros: não por acaso! O racismo fez e ainda faz parte do esporte.

No caso da ginástica artística, defendia-se que negras não poderiam prática-lo. Justificavam com uma espécie de racismo científico, dizendo que os ossos das mulheres negras eram pesados demais.

Pesado mesmo é o talento delas. “Eu celebro você, Brasil. Rebeca, você é uma luz. Estas são as mais belas fotos de espírito esportivo, respeito e amor”, resumiu Viola Davis, a atriz negra vencedora do Oscar.

Rebeca, Simone e Jordan Chiles – todas, sem exceção, tiveram infância e adolescência com dificuldades.

Biles parecia super feliz por Rebeca, que deu a mão às colegas na hora em que subiu no lugar mais alto do pódio. As três emanavam felicidade – Jordan chorava desde que pisou no terceiro lugar. Biles, maior de todos os tempos (por enquanto), era uma das duas que, de joelhos, cultuava Rebeca.

Minutos depois, a música “mas que nada” tocava no estádio enquanto a câmera focou na tatuagem “Still I Rise”, de Simone, dando um significado ainda maior para o momento. Título de um poema da escritora negra Maya Angelou, amiga de Martin Luther King e Malcom X, o texto é aclamado pelos movimentos de mulheres negras.

No Brasil, tem sido usado nos últimos anos como bússola para a resistência.

Você pode me marcar na história

Com suas mentiras amargas e distorcidas

Você pode me esmagar na própria terra

Mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar

Meu atrevimento te perturba?

O que é que te entristece?

É que eu ando como se tivesse poças de petróleo

Bombeando na minha sala de estar.

Assim como as luas e os sóis,

Com a certeza das marés,

Assim como a esperança brotando,

Ainda assim, eu vou me levantar

[…]

Abandonando as noites de terror e medo

Eu me levanto

Para um amanhecer maravilhosamente claro

Eu me levanto

Trazendo as dádivas que meus ancestrais me deram

Eu sou o sonho e a esperança dos escravos.

Eu me levanto

Eu me levanto

Eu me levanto

Nesses dias recebi aquela contestação triste e que se repete até hoje: “por que falar mulheres negras? Por que não escrever apenas mulheres?”.

Respondi assim: “Reconhecer o horror imposto ao povo negro brasileiro, que não recebeu reparação após a escravidão e até hoje sofre com assassinatos em massa, prisões injustas e perpetuação de desigualdades é o correto a fazer.

Devemos muitos dos avanços às mulheres negras!

Elas se levantaram mesmo. Ainda bem.