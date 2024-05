O que diz Gisele Bündchen sobre tragédia das chuvas no sul do país

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde o começo da semana, diversas cidades do Rio Grande do Sul estão sendo afetadas por fortes chuvas na região. Natural de Horizontina, município do estado, Gisele Bündchen se pronunciou sobre os fortes temporais que devastaram mais de 200 cidades. A modelo compartilhou, na manhã desta sexta-feira, 3, notícias sobre a situação na região e pediu orações. “Que tristeza no meu Estado. Rezando para que essa chuva pare logo”, escreveu ela.

Segundo dados divulgados pela Defesa Civil, no começo da tarde desta sexta-feira, 3, o número de mortos subiu para 37 no estado, além de 74 desaparecidos. O órgão também soma cerca de 31.547 pessoas fora de casa, sendo 7.949 pessoas em abrigos e 23.598 desalojados (na casa de familiares ou amigos). Ao todo, 235 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 351.639 mil pessoas. O Governo do Rio Grande do Sul aceita doações para ajudar as vítimas pela chave Pix 92.958.800/0001-38.