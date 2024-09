O que diz Felipe Neto sobre prisão de Deolane Bezerra

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Felipe Neto comentou na rede social BlueSky a prisão de Deolane Bezerra na manhã desta quarta-feira, 4. Para o empresário, que é dono da Play9, empresa que agencia influenciadores digitais, a advogada deveria ter uma investigação intensa, já que, a seu ver, um influencer não conseguiria ter patrimônio tão alto.

“Nenhum influenciador do Brasil possui patrimônio bilionário, até onde se sabe. Com toda a experiência que tenho no setor (quase 15 anos), posso afirmar que é praticamente impossível que exista um único influenciador com 1 bilhão de reais proveniente do mercado de influência. Outros influenciadores podem confirmar. Não digo isso apenas como influenciador. Sou dono da Play9, empresa que hoje agencia quase 100 influenciadores, incluindo alguns dos maiores do Brasil. Conheço valores, negociações, quem ganha mais, quem ganha menos. Se alguém construiu patrimônio bilionário, no mínimo há de se investigar a origem. Agora, sobre a Deolane, falta explicar se o patrimônio de 2 bilhões de reais apreendidos seriam dela e da família, ou de um somatório de coisas, incluindo a própria plataforma de apostas. Achei as informações insuficientes. Que a Deolane tenha acesso ao devido processo legal e ampla defesa. Vamos ver”, escreveu ele.

Deolane foi presa na manhã desta quarta-feira, 4, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul de Recife, em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.