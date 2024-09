Quem é e da onde vem o dinheiro de Deolane Bezerra, agora presa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Deolane Bezerra dominou as manchetes na manhã desta quarta-feira, 4, após ser presa no bairro de Boa Viagem, no Recife, Pernambuco, em uma operação que mira uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

A influenciadora digital ficou conhecida há pouco mais de três anos, quando o seu marido, MC Kevin, morreu ao cair de um prédio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A advogada, então, ganhou os holofotes e começou a se envolver em polêmicas, como a exposição de supostas conversas pelo WhatsApp em que Bianca Rodriguez, acompanhante de luxo que estava com o funkeiro no momento da morte, Bianca Dominguez, dava detalhes a um amigo sobre a noite.

Depois, a influenciadora voltou a aparecer ao compartilhar informações sobre uma ninfoplastia, cirurgia plástica que consiste na redução dos pequenos lábios vaginais. Meses depois da morte do marido, Deolane investiu na carreira de cantora, lançando uma música em homenagem ao MC Kevin.

Deolane acumula uma fortuna em bens, que frequentemente é compartilhado pela mesma com seus mais de 20 milhões seguidores nas redes sociais. Entre as diversas publicações no seu perfil no Instagram estão uma série de imagens de suas mansões, contabilizando os imóveis. Em um post feito em julho, por exemplo, a advogada mostra a fachada da 12ª casa adquirida, em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. “Não é ostentação, é superação. Seja bem-vinda 12”, escreveu. Em março, a influenciadora já havia compartilhado imagens da sua 7ª mansão, também em Orlando. “Viciada em vencer. Minha luta é comigo mesma”, comentou.

Na ação que prendeu a influenciadora são cumpridos 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia. Em Jundiaí (SP), um avião do cantor Gusttavo Lima foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo.