Deolane Bezerra é presa no Recife em operação contra lavagem de dinheiro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa, nesta quarta, pela Polícia Civil de Pernambuco. A empresária é investigada por envolvimento numa organização criminosa suspeita de lavar dinheiro a partir de jogos ilegais. A prisão aconteceu no bairro de Boa Viagem, no Recife.

Além de bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de 2,1 bilhões de reais, a Justiça determinou medidas cautelares como entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.

A Justiça também autorizou outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão contra alvos em Campina Grande (PB), Barueri (SP), Curitiba e Cascavel (PR) e Goiânia (GO).

Ainda de acordo com a Polícia Civil, também foi decretado o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações.