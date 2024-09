Os artistas que já fizeram propaganda para casas de apostas investigadas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Polícia Civil fez nesta quarta-feira, 4, uma operação que mira uma organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Um dos alvos da investigação é a plataforma de apostas online Esportes da Sorte, que tem parceria com diversos artistas, como o surfista Pedro Scooby, o cantor Zé Felipe e os influenciadores Virgínia Fonseca e Carlinhos Maia. Além disso, a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, que foi presa na ação, também está no time de parceiros da marca.

A plataforma se destacou com seu slogan “É muito mais que Bet”, exibido na propaganda feita nos intervalos do Big Brother Brasil 23. Na época, a empresa criou casas de apostas lançando páginas com artistas, como o cantor do grupo É o Tchan, Beto Jamaica, com a BetJamaica, o ex-jogador Bebeto, com a BebetoBet, e com os atores Betty Faria, com a BetFaria, e Antonio Tabet, com a TaBet.

Nas redes sociais do grupo, outros famosos aparecem divulgando a marca, como o cantor Michel Teló, o MC Daniel e a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu.

A Esportes da Sorte também faz anúncios em algumas competições transmitidas pelo Cazé TV, além de patrocinar alguns clubes de futebol como Corinthians, Athletico-PR, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Ceará, Náutico e Santa Cruz.