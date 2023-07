O que Ana Maria Braga foi fazer nos estúdios da Record

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ana Maria Braga relembrou sua trajetória na Record na terça-feira, 25. A apresentadora percorreu os lugares que mais marcaram sua trajetória na emissora, como o estúdio do programa Note e Anote, exibido entre 1991 e 2005, agora ocupado pela equipe do Balanço Geral São Paulo. A visita, devidamente autorizada pela TV Globo, será exibida no Domingo Espetacular do próximo domingo, 30, e faz parte da comemoração de 70 anos da Record TV. O programa vai mostrar a visita de Ana Maria pelas instalações da emissora e uma entrevista em que ela se emociona ao relembrar os principais momentos da sua passagem pelo canal.

