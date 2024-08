O primeiro diretor de inteligência artificial da história da Nasa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A inteligência artificial está presente há anos no universo da Nasa. Seja no planejamento e programação de missões, até em um robô na superfície de Marte, em 1997, que precisou tomar decisões por conta própria. Porém, em 2023, o presidente dos Estados Unidos Joe Biden, emitiu uma ordem executiva que exigiu que as agências federais norte-americanas analisassem o uso de IA e garantissem a utilização segura, transparente, responsável e ética. Desta forma, a diretriz obrigou a Nasa a nomear um diretor de IA e a estabelecer mecanismos de governança para o uso da tecnologia. O nome escolhido foi de David Salvagnini, diretor de dados da agência desde 2023.

Ele agora é o responsável por alinhar a visão estratégica e o planejamento do uso de IA da Nasa. Ou seja, promover a inovação e garantir que a agência esteja a frente da tecnologia. Seu plano é transformar a Nasa em um exemplo positivo sobre o uso de IA, para o benefício da humanidade. “A cultura na NASA é muito inovadora, e as pessoas buscam formas de utilizar a IA para fazer algo de forma mais eficaz — melhorar a segurança de voo, a segurança da tripulação, avançar em nossas pesquisas climáticas, e assim por diante. Pense na saúde dos tripulantes. Se eles perdessem contato com o controle da missão, a tecnologia médica assistiva habilitada por IA poderia atendê-los”⁠, disse em uma entrevista.