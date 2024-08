Joe Biden se emociona com atitude de filha na convenção democrata

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O discurso de abertura de Ashley Biden, filha do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Convenção Nacional Democrata desta segunda-feira, 19, levou o democrata às lagrimas. Os comentários que emocionaram o líder da Casa Branca destacavam a sua coragem e resiliência ao longo de sua carreira política – além dos elogios por ser uma figura paterna presente e atenciosa. Ashley, que normalmente fica longe dos holofotes, começou sua fala lembrando do 80º aniversário do presidente, em que ele não comemorou com a família. Na ocasião, sua mãe e primeira-dama, Jill Biden, pediu para que ela e os irmãos dirigissem até a estação de trem Amtrak de Wilmington, em Delaware , para parabenizar o pai. Após o encontro, o democrata pulou em um trem de volta à capital para resolver negócios urgentes no Senado.

“Joe Biden é um pai de menina OG (termo em inglês que significa excepcional). Ele não era apenas um pai de menina. Eu podia ver que ele valorizava e confiava nas mulheres. Como ele ouvia sua mãe, como ele acreditava em sua irmã. E, acima de tudo, como ele respeitava a carreira da minha mãe”, disse, lembrando em seguida o dia de seu casamento, quando Biden levou-a até o altar. “Antes de me levar até o altar, ele se virou para mim e disse que sempre seria meu melhor amigo. Todos esses anos depois, pai, você ainda é meu melhor amigo. Ele me ensinou que todos merecem uma chance justa e que não devemos deixar ninguém para trás. É isso que você aprende com um lutador que foi subestimado a vida inteira. Quando olho para o papai, vejo graça, força e humildade. Vejo um dos líderes mais consequentes da história”.

A Convenção Nacional Democrata marcou a passagem de bastão de Biden para a vice-presidente e candidata democrata das eleições presidenciais americanas, Kamala Harris. O discurso do líder, que encerrou a noite, destacou a importância de Harris vencer o pleito em novembro, além de afirmar escolhe-la como companheira de chapa em 2020 foi “a melhor decisão que tomei em toda a minha carreira”. A filha do presidente também fez comentários homenageando a vice.