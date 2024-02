‘O PP é o partido que une o país’, diz Dr. Luizinho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O líder do PP na Câmara dos Deputados, Dr. Luizinho, que na última semana esteve em um jantar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, na Gávea pequena, afirmou no final do desfile da Beija-Flor que seu partido é o único capaz de unificar o Brasil. Ao lado de Lira, ele saiu a frente da escola de samba, onde também desfilou de cadeira de rodas Anísio Abraão David, patriarca da Beija-Flor e contraventor.

O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, estará no Rio na próxima semana, onde tem previso um encontro com o prefeito Eduardo Paes, candidato a reeleição. No rio, a candidatura do PL se torna cada vez mais improvável.

