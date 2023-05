O personagem apelidado de Bolsonaro nos bastidores de ‘Terra e Paixão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“Maior produtor rural da região de Nova Primavera, cidade fictícia onde a trama é ambientada, Antônio La Selva (vivido por Tony Ramos) é dono de terras a perder de vista. Homem autoritário, crítico, é pai de Caio (Cauã Reymond), com a primeira esposa, Agatha, e culpa o jovem pela morte da mãe no pré-parto. Casado com Irene (Gloria Pires), teve com ela mais dois filhos, Daniel (Johnny Massaro) e Petra (Debora Ozório)”.

Esta é a descrição do personagem presente no site oficial da novela Terra e Paixão. Não é de se espantar que, nos bastidores, desde antes das gravações, todos tratem o papel de Tony Ramos como o “Bolsonaro da novela das 9”. Tony, um lorde, não tem nada a ver com isso. Sempre bom frisar.

Tony Ramos como Antonio La Selva em ‘Terra e Paixão’, novela das 9 da Globo