O pedido inusitado dos fãs a Travis Scott, atração do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O norte-americano Travis Scott, 33 anos, é a grande atração da primeira noite do Rock in Rio, que começa nesta sexta-feira, 13. Mas alguns fãs querem que o rapper estenda sua estadia no Brasil. Nesta quarta-feira, 11, o cantor compartilhou em seus stories uma imagem em que seu rosto aparece no centro da bandeira do Brasil ao lado de sua filha, Stormi Webster, e com a mensagem “Travis Scott para presidente e Stormi para vice”. E o astro fez questão de reforçar: “Eu apoio essa mensagem”.