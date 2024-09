A música que Roberta Medina não quer que sertanejos cantem no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao citar a inédita presença de sertanejos em seu festival, Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, relembrou o momento marcante da apresentação de Bruno Mars no The Town, quando seu tecladista tocou Evidências, para surpresa e delírio do público presente. Bem-humorada, Roberta brinca com a situação, já um clássico dos momentos do evento, que pode se repetir agora no Rock in Rio.

“A gente teve um momento muito emblemático no The Town… Meu, não precisa pedir licença, simplesmente acontece. O que aconteceu no show do Bruno Mars… Foi uma porta que a gente não fecha mais o trinco, não fecha de jeito nenhum. Não sei nem se devia ter Evidências… Depois daquela (música), olha, difícil é isso. Cada evento é um evento, essa é a beleza do ao vivo. Quem faz isso acontecer é o público, que está mandando energia para o artista”.

