O motivo da prisão de Travis Scott em Miami

O rapper Travis Scott foi preso na manhã desta quinta-feira, 20, em Miami, nos Estados Unidos. O músico, cujo nome verdadeiro é Jacques Webster, foi autuado sob a acusação de invasão de propriedade e embriaguez. Pai de dois filhos pequenos, Stormi e Aire, com a ex-namorada Kylie Jenner, ele pagou a fiança de 650 dólares (equivalente a 3.500 reais) e foi liberado. Segundo o depoimento, a polícia foi chamada ao cais para responder a um chamado que indicava que havia pessoas brigando em um iate. Os policiais observaram Travis Scott gritando com os ocupantes e puderam “sentir um forte cheiro de álcool” em sua respiração, afirma o depoimento. Os policiais disseram que ele tinha que sair do barco ou seria preso. Travis, então foi até um veículo e deixou a marina. Porém, voltou cerca de cinco minutos depois, desconsiderou as ordens dos policiais e “começou a gritar novamente, tornando-se errático e perturbando a paz”. O cantor levado sob custódia. Na Flórida, é proibido circular bêbado ou consumir bebidas alcoólicas em lugares públicos.