O objeto de improviso que Gloria Groove precisou no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gloria Groove comemora a indicação ao Grammy latino fazendo um show que promete ser histórico para sua carreira no Rock in Rio. Ela recebeu a imprensa no camarim, no começo da noite desta quinta-feira, 19, para poder falar não apenas desta indicação, como também para pontuar a importância da diversidade de gêneros musicais no festival. “Eu tive que me ver como drag queen para escrever música. Então, quando eu ouço uma pessoa como o Zé Ricardo dizendo que eu faço parte do que ele considera como música popular brasileira é uma resposta ao que estou fazendo. Eu tenho essa participação na cultura. Eu acredito que ainda vou ver na minha vida, quando for uma Gloria velhinha, eu ainda vou viver o momento onde pouco vai importar o recorte”.

Um detalhe chamou atenção durante a coletiva, o momento foi atrasado em cerca de 20 minutos pela organização justamente para poder se improvisar um ventilador, que devia estar ligado o tempo todo em direção à artista, devido ao forte calor que faz no Parque Olímpico. Maquiada, Glória brincou com a situação. “Diva precisa de ventilador, mas o calor daqui também faz a gente recorrer a isso”.