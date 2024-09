Will Smith no Rock in Rio: da onde veio a ideia de ser cantor

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Para alguns, o anúncio de Will Smith, 55, como uma das atrações do Rock in Rio pode ter sido uma surpresa. Porém, o ator mundialmente conhecido em filmes como MIB – Homens de Preto e Hitch: Conselheiro Amoroso iniciou a carreira como rapper. Ele cantava no grupo de hip hop DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince, sucesso entre os anos 1980 e 1990. Foi a partir da música que veio o convite para estrelar o seriado inspirado em sua vida: Um Maluco no Pedaço – ou Fresh Prince Of Bell Air, no qual ele canta na abertura.

Já dividindo a carreira entre a música e a atuação, Smith chegou a ganhar um Grammy de Melhor Performance de Rap, em 1999, com a faixa Gettin ‘Jiggy wit It. Ele também canta Men in Black, trilha sonora do filme de mesmo nome. Ao todo foram 11 álbuns antes de dar preferência para a carreira de ator. Mas nos últimos meses, Will se jogou no estúdio. Compôs e gravou mais de uma dúzia de músicas e vem pela primeira vez ao Brasil como cantor para se apresentar no festival.