O novo trabalho de Fátima Bernardes fora da TV Globo

Fátima Bernardes anunciou um novo projeto nesta quarta-feira, 8, após finalizar o contrato por obra com a TV Globo no final do ano passado. A jornalista e apresentadora terá um canal próprio no YouTube, em parceria com a Play9, empresa de Felipe Neto. A novidade foi anunciada em uma publicação nas redes sociais. “Bem-vindos ao ‘Canal Fátima Bernardes’! É o começo de uma nova trajetória na minha carreira, agora, lá no YouTube! Já se inscreve e ativa o sininho, hein? O primeiro vídeo vai ao ar quinta, 16/05! Ah… e aproveita e comenta: o que vocês querem ver por lá?”, escreveu. Fátima irá cobrir as Olimpíadas de Paris, na França, por meio do canal no Youtube.