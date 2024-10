O novo membro da família real britânica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A princesa Beatrice, 36 anos, neta da Rainha Elizabeth II, está grávida do segundo filho. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 2, pela família real britânica.

“Sua Alteza Real, a Princesa Beatrice e o Sr. Edoardo Mapelli Mozzi estão muito felizes em anunciar que estão esperando seu segundo filho juntos no início da primavera; um irmão de Wolfie e Sienna. Sua Majestade o Rei foi informado e ambas as famílias estão encantadas com a notícia”, informa o comunicado publicado no perfil oficial do Instagram.

Sobrinha do Rei Charles III, 75, Beatrice é a nona na linha de sucessão ao trono e a filha mais velha do príncipe Andrew e Sarah Ferguson, a duquesa de York. Ela é casada com Edoardo, 40, desde 2020. Os dois também são pais de Sienna Elizabeth, 3. Ele também é pai de Wofie, 8, fruto do seu relacionamento anterior com uma arquiteta norte-americana.