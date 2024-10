O novo lar de Mário Gomes após ser despejado de mansão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um mês depois de ser despejado da sua mansão na Zona Oeste do Rio, Mário Gomes, 71 anos, resolveu mostrar o local que está morando desde então. Em um vídeo, o ator apresenta o “puxadinho” na casa das filhas, onde está vivendo com a mulher, Raquel Palma, desde então. O imóvel fica em um bairro próximo a sua antiga casa, onde morou por 22 anos.

“O lugar onde eu e minha mulher dormimos. Meio bagunçado, obviamente. Precisa entender que não é fácil”, comentou o ex-candidato a vereador do Rio, no Instagram, exibindo o quarto. Em seguida, Gomes vai para a área aberta da casa. “Estou aqui em cima do terraço da minha nova residência”, disse ele, enquanto consertava um cômodo. Na publicação, o ator ainda fez elogios à mulher. “Hoje quero falar sobre minha mulher incrível. Ela trabalha duro todos os dias, enfrentando desafios com coragem. Sua dedicação me inspira! Vamos valorizar essas mulheres que fazem a diferença”, escreveu na legenda.

Mário Gomes foi despejado da sua mansão em um condomínio da Praia da Joatinga, no dia 16 de setembro. Avaliado em mais de 20 milhões de reais, o imóvel foi arrematado em leilão por cerca de 720 mil reais para quitar dívidas trabalhistas com ex-funcionários de um negócio no Paraná.