O desespero de Mário Gomes ao ser despejado da casa no Rio

Mário Gomes, 71 anos, fez uma série de publicações no Instagram em tom de protesto após ser despejado de sua mansão em um condomínio na Praia da Joatinga, na Zona Oeste do Rio, onde mora com a mulher e dois filhos. Em um dos posts, o ator, conhecido por novelas dos anos 1990, aparece pichando a parede da casa.

No primeiro vídeo, ele aparece discutindo com os oficiais de justiça dentro da sua casa. “Estão destruindo o meu emocional, eu tive um câncer”, reclama o ex-galã de novelas no vídeo que foi publicado com a legenda: “Estão tentando levar minha casa nesse momento! Querem me colocar na rua com meus quatro filhos, a minha esposa, minha cadela manchinha, minha gata vesguinha e minha coelha xuxuca! Só tenho vocês agora, tudo que eu conquistei me tiraram”.

No segundo vídeo, o candidato a vereador no Rio pelo partido Republicanos pede ajuda a seguidores e a alguns políticos: “Peço a vocês que marquem a Bia Kicis, Carla Zambelli, Bolsonaro, Pablo Marçal, Nikolas Ferreira, Marcelo Van Hattem. Todas as pessoas que são do bem”. Já no último, o ator protesta escrevendo a frase “Não vou sair” na parede de casa com um spray para grafite. “Isso é inconstitucional. Eu tenho provas todas, tenho testemunha, só tenho essa casa”.

Nas imagens, é possível ver uma grande janela com vista para o mar. O imóvel é avaliado em mais de R$ 20 milhões e foi arrematado em leilão por um valor bem abaixo, cerca de R$ 720 mil, para quitar dívidas trabalhistas com ex-funcionários de um negócio que Gomes tinha no Paraná.