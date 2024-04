O novo hobby de Marcelo Tas após pôr ponto final em biografia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A ideia inicial de Marcelo Tas, de 64 anos, era produzir uma autobiografia com a ajuda de um ghost writer, que chegou a contratar e depois dispensou. Daí o atraso de um ano para tudo ficar pronto. “Estava bonitinho, mas raso demais”, explica Tas, que resolveu se debruçar, ele próprio, sobre sua história no recém-lançado Hackeando Sua Carreira, no qual cutuca, sem rodeios, os equívocos que cometeu ao longo do percurso. “Não foi fácil revisitar minhas dores”, reconhece. Para baixar a fervura, o hoje apresentador da TV Cultura encontrou um hobby que o ajuda a conter a ansiedade — o remo, do qual virou assíduo praticante, nas raias do campus da USP, em São Paulo. “O importante é descobrir seu limite para não se quebrar inteiro”, diz ele, em pleno processo.

Publicado em VEJA de 12 de abril de 2024, edição nº 2888

