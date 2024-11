O novo feito de Patrícia Abravanel sobre a TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que assumiu o posto do Programa Silvio Santos, Patrícia Abravanel tem conseguido manter a alta audiência do dominical, que está crescendo a cada semana no SBT. A atração comandada pela herdeira exibida no domingo, 10, conquistou a liderança no ranking geral das audiências, na Grande São Paulo. Durante o horário em que foi ao ar simultaneamente com o festival de música Afropunk, exibido pela TV Globo, das 23h23 às 23h58, a atração do SBT marcou 7,7 pontos de média contra 7,6 e garantiu a primeira colocação. Assim, na média geral, das 19h03 às 23h57, o Programa Silvio Santos marcou 8,2 pontos, 15,2% de share e 10,6 pontos de pico, comemorados por Patricia nesta segunda-feira, 11.

Além disso, o Domingo Legal, programa do SBT comandado por Celso Portiolli, também exibido no domingo, 10, permaneceu na primeira colocação por 12 minutos não consecutivos, na Grande São Paulo. Estes foram divididos entre a Temperatura Máxima, e a primeira parte do Domingão com Huck.