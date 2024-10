A arrancada na audiência de Patrícia Abravanel à frente de programa do SBT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Programa Silvio Santos, comandado por Patricia Abravanel, 47 anos, conquistou a liderança de audiência na noite deste domingo, 27. Com 8,4 pontos de média no horário de 23h12 e 23h30, a atração dominical do SBT chegou a ficar à frente do novo humorístico da TV Globo, Tô Nessa, comandado por Regina Casé. Na média geral, o programa exibido de 19h04 a 23h58 foi vice-líder, com 8,1 pontos de média, 14% de share e 10 pontos de pico, totalizando 24% mais audiência que a terceira colocada, que ficou com 6,5 pontos de média. Patrícia assumiu o comando do programa que carrega o nome do pai há cerca de dois anos, antes da morte de Silvio Santos, em agosto deste ano.