Patrícia Abravanel resgata programa de sucesso criado por Silvio Santos

Lançado há cerca de 25 anos por Silvio Santos, o Show do Milhão vai voltar ao SBT em uma nova temporada comandada por sua filha Patrícia Abravanel, 47 anos.

A estreia da atração será no próximo domingo, 8, durante o Programa Silvio Santos, pouco menos de um mês da morte do apresentador. O dono do SBT morreu aos 93 anos no dia 17 de agosto, em decorrência de uma broncopneumonia.

O Show do Milhão fez sucesso no início dos anos 2000 como um game show em formato de perguntas e respostas, no qual o participante poderia conquistar o prêmio de um milhão de reais. Em 2021, a atração voltou à grade da emissora com uma temporada comandada por Celso Portiolli, em 2021.