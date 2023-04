O motivo que fez Tatá Werneck aceitar voltar às novelas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tatá Werneck faz parte do elenco da nova novela das 9 da TV Globo, Terra e paixão. A atriz revelou que só topou voltar a atuar, já que “estava encaminhada como apresentadora”, por ser uma trama de Walcyr Carrasco. No folhetim, ela interpreta Anely, uma mulher que ganha dinheiro fazendo lives sexuais em sites adultos e esconde o trabalho do namorado. Antes de falar sobre a personagem, porém, a atriz respondeu sobre suposta crise no casamento com Rafael Vitti e admitiu acompanhar o que falam sobre o casal. “Fico bolada quando inventam coisas e aí isso vai crescendo e crescendo. Sei de onde surgiram esses boatos: o Rafa tem um apartamento no Recreio há muito tempo, e vai lá pegar onda, só que na pandemia não estava indo. Agora está indo mais porque está investindo no surfe e está de férias. E até falei ‘Rafa, em algum momento vão falar [de crise]’”, explicou.

Já sobre as inspirações para a personagem, Tatá preferiu pesquisar o que leva as pessoas a entrarem nos sites. “Eu me sentiria meio dando um golpe. As pessoas estão ali de verdade, se expondo. Então não entrei em nenhum [site]”. Ela assumiu que cenas quentes estão por vir, “aquele negócio mostra ou não mostra” e reforçou os exercícios para se sentir mais confiante com o corpo.