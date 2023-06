O motivo do afastamento de Maria Beltrão da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Maria Beltrão, 51, apresentadora do É de Casa da TV Globo, vai aproveitar as férias de 30 dias da emissora para realizar uma cirurgia plástica. Nesta segunda-feira, 26, ela fará uma abdominoplastia no Rio de Janeiro. A jornalista comentou que nem mesmo a perda de peso com academia foi suficiente para resolver a insatisfação com o corpo. “Depois que entrei na menopausa, reparei que minha barriga ficou com um formato diferente, mais caída, flácida.”, disse para Gshow.

