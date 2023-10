O motivo de Kate Middleton usar cadeira de rodas em jogo de rugby

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 5 out 2023, 14h41 - Publicado em 5 out 2023, 19h30

Para destacar a inclusão no esporte, Kate Middleton participou de uma partida de rugby em uma cadeira de rodas nesta quinta-feira, 5, na cidade de Hull, Inglaterra. Depois, esteve em uma sessão de treinamento dirigida por membros da equipe vencedora da Copa do Mundo da liga de rugby em cadeira de rodas da Inglaterra. Kate quis destacar o impacto positivo que a Disability Rugby League, liga do esporte do país, tem sobre os praticantes, além de como o esporte pode ajudar a combater as desigualdades e ajuda as pessoas a desenvolverem suas competências físicas.

Siga