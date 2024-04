O livro que promete revelar segredos dos Beckham: ‘dinheiro, sexo e poder’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um novo livro promete revelar tudo sobre a vida bilionária e os segredos da família Beckham. A Casa de Beckham: Dinheiro, Sexo e Poder, escrito pelo biógrafo investigativo britânico Tom Bower, foi adquirida pela editora HarperCollins, e será lançado em junho. Sem entrevistar o casal, mas com muitas revelações de fontes próximas, o autor promete revelar a verdade por trás da “Marca Beckham”. David e Victoria Beckham surgem como ícones, com uma marca global multibilionária, e capturaram a imaginação de milhões ao redor do mundo, já que misturam glamour, futebol, moda e outras celebridades. Bower deve esclarecer no livro, por exemplo, as alegações de Rebecca Loos, mulher que ganhou notoriedade em 2004 por um suposto envolvimento com David. Especialmente porque tal narrativa foi acobertada no documentário do casal na Netflix, lançado no ano passado.