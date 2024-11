O lado de Maurício Kubrusly exposto pela Globo em documentário

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-repórter da TV Globo Maurício Kubrusly, 79 anos, terá sua trajetória revisitada em um documentário. Produzido pelo jornalismo da emissora para o Globoplay, Kubrusly: Mistério Sempre Há de Pintar por Aí vai retratar a sua trajetória profissional, incluindo suas experiências como repórter do quadro Me Leva, Brasil, exibido no Fantástico entre 2000 e 2017. Além disso, a produção vai mostrar momentos da vida pessoal, como a rotina ao lado da mulher, Beatriz Goulart, com quem vive na Bahia. Kubrusly deixou a Globo em 2019, após 34 anos. Em 2023, ele foi diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT), mesma doença que afeta o ator Bruce Willis. O documentário será exibido na abertura da 11ª Mostra de Cinema de Gostoso, no Rio Grande do Norte, no dia 22 de setembro, e tem previsão de estreia no streaming em dezembro.