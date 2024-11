A resposta de Sheron Menezzes a possível mal-estar em gravação de série

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz Sheron Menezzes é uma das protagonistas da próxima série original Globoplay, Juntas e Separadas. Ela teria causado um climão durante as gravações da produção no Rio de Janeiro. Segundo o site Metrópoles, a artista não gostou quando um assistente de produção “invadiu” o ensaio, que acontecia no sábado, 2, na Glória. A cena em questão envolvia uma feira livre, então, um cenário com tendas de frutas, legumes e verduras foi montado. Durante o ensaio, um caixote estava atrapalhando uma boa visualização de Sheron no vídeo e a diretora solicitou que um assistente de produção movesse o objeto cenográfico de lugar. Assim que o assistente entrou em cena, sem perceber que era a pedido da direção, a atriz se incomodou e parou o ensaio na mesma hora. Fontes do site que estavam por perto afirmaram que o clima na gravação pesou e a cena foi cortada. No Instagram, nesta segunda-feira, 4, a atriz publicou: “vestida de paz, mas pronta pra qualquer caos que vier”.

Juntas e Separadas é a primeira série escrita por Thalita Rebouças e dedicada às mulheres com mais de 40 anos. A história começa com a separação de uma das protagonistas e, a partir daí, se desenvolve uma amizade entre mulheres separadas que se acolhem. Além de Sheron Menezzes, Natália Lage, Débora Lamm, Bruno Mazzeo, Bruno Garcia e Mateus Solano compõem o elenco.