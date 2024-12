O inusitado vencedor do concurso de sósias do Selton Mello

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O inusitado concurso de sósias do Selton Mello ocorreu neste domingo, 1, reunindo uma multidão no Estação NET Botafogo, no Rio, para escolher quem seria a pessoa mais parecida com o ator. O resultado, no entanto, foi curioso. O vencedor, Ramon Carneiro, se autodenomina “primeiro sósia do Selton Mello negro”. “Se você puder, vote em mim. Por que o Selton Mello tem que ser somente branco? Vote em mim pelo primeiro Selton Mello negro, a favor da inclusão e da diversidade”, pediu Ramon em seu perfil no Tiktok.

A campanha de Ramon funcionou, que agora é apelidado de “Selton Caramelo”. O vencedor ganhou cinco ingressos para assistir a qualquer filme no cinema e também um liquidificador, uma referência ao papel do ator em Reflexões de um Liquidificador.