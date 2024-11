A reação de Selton Mello ao concurso de seus sósias

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um concurso de sósias de Selton Mello, 51 anos, promovido pelo Grupo Estação de cinema, divulgado nas redes e em cartazes pelo bairro de Botafogo, no Rio, surpreendeu não só internautas e transeuntes, mas o próprio ator. No Instagram, o Estação NET de Cinema publicou o cartaz, em que mostra o rosto do artista e o texto: “Concurso de Sósias do Selton Mello. 01/12 – 15h. Saguão do Estação NET Rio. Prêmio: 5 cortesias para qualquer filme”. Na legenda, o grupo ainda brinca com a ação: “Então já preparem seus bigodes cheios, suas vozes aveludadas e venham participar”.

Surpreso, Selton, que está em cartaz no cinema em Ainda Estou Aqui, respondeu: “Mas olha que interessante” e compartilhou a imagem no seu perfil. “Juro. @estacaonetdecinema mandou essa do nada, mas olha só que evento peculiar. Eu adoraria poder ir somente pelo prazer de ficar em terceiro lugar”.

A publicação divertiu os seus seguidores, incluindo artistas. “Eu me inscrevi”, escreveu o ator Alexandre Nero. “Não tem nada no mundo mais importante que essa competição no momento”, disse outra seguidora. A campanha ainda animou algumas fãs. “Vou procurar meu novo namorado nesse concurso”, comentou uma usuária da rede. “Já que não posso ter o verdadeiro, vou me contentar com o sósia”, afirmou mais uma.