O dado curioso sobre registro do filme ‘Ainda Estou Aqui’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Parece que o sucesso do filme Ainda estou aqui pegou a produtora do Walter Salles de surpresa. Olha só que curioso o que a coluna GENTE descobriu. A produção só correu atrás do registro do título do filme no site do INPI no dia 20 de agosto. Ou seja, ás vésperas do Festival de Veneza, que aconteceu entre os dias 28 de agosto a 7 de setembro, e quando começou a estourar no boca a boca. O INPI é responsável pela execução das normas que regulam os direitos de propriedade industrial e por serviços como concessão de patentes, registro de marca, entre outros.