O indiscreto detalhe da vida conjugal de Joe Biden revelado em livro

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, 81 anos, teve uma indiscrição de sua vida sexual aberta em livro. Katie Rogers, correspondente do The New York Times na Casa Branca, revela em American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden (em tradução: Mulher americana: a transformação da primeira-dama moderna, de Hillary Clinton a Jill Biden) o segredo do político para um casamento longo e duradouro – já são 47 anos ao lado de Jill, 72. “Joe pode ter diminuído suas declarações públicas sobre seu ‘quarto’ desde que ganhou a presidência, mas ele brinca com seus assessores que sexo bom é a chave para um casamento duradouro e feliz, muito para o desgosto de sua esposa”, diz a autora.

Enquanto isso, Biden segue colecionando gafes com autoridades políticas. Numa recepção em Nova York, para arrecadar fundos para campanha eleitoral, afirmou ter conversado com o ex-chanceler alemão Helmut Kohl, que morreu em 2017, ao invés de Angela Merkel, durante reunião do G7 em 2021. Em outro evento, confundiu o ex-presidente francês François Mitterrand, que morreu em 1996, com o atual, Emmanuel Macron.