O incômodo de Andrea Beltrão toda vez que vai a praia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Assídua frequentadora de Ipanema desde os anos 1980, quando fincou o pé na areia com a trupe teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone, Andrea Beltrão, 60 anos, sente saudades da liberdade que tinha de passar horas sob o sol na companhia de amigos. Atualmente, é praticamente impossível ela ir à praia sem ser incomodada pela perseguição dos paparazzi. “Alguns fotógrafos são até gente fina, procuram meu melhor ângulo ou esperam que eu coloque um short, mas quase sempre preciso negociar um clique para ter paz”, conta a atriz, que não dispensa um biquíni e não aguenta mais virar notícia por algo tão corriqueiro. Prestes a mudar de rotina graças à extenuante jornada de gravações de No Rancho Fundo, próxima novela das 6 da TV Globo, para a qual foi escalada, ela se diz empolgada em emendar trabalhos em que interpreta mulheres de meia-idade. “Quando me olho no espelho hoje em dia, me acho muito mais bonita do que antes”, diz.

Publicado em VEJA de 23 de fevereiro de 2024, edição nº 2881