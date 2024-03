O impressionante pré-casamento de herdeiro do homem mais rico da Ásia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O magnata bilionário Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia, organizou uma celebração de gala, de três dias, para o filho mais novo, Anant, e a noiva Radhika Merchant, filha de magnatas do setor farmacêutico. A festa deste fim de semana, uma elaborada cerimônia de pré-casamento, contou com convidados como Rihanna, Zuckerberg e a esposa Priscilla Chan, Bill Gates, Hillary Clinton e artistas de Bollywood em Jamnagar, na Índia. A cantora, de 36 anos, inclusive voltou a se apresentar na festa privada após um hiato longe dos palcos. O último show aconteceu no Super Bowl 2023, quando a artista anunciou sua gravidez. Segundo a emissora India Today, ela recebeu uma oferta de até 9 milhões de dólares (44,8 milhões de reais) para aparecer no evento.

Ambani, de 66 anos, é presidente da gigante do petróleo e das telecomunicações Reliance Industries e 10ª pessoa mais rica do mundo, segundo a lista de bilionários da Forbes, com fortuna estimada em mais de 116 bilhões de dólares (577 bilhões de reais). O filho, Anant, de 28 anos, atua como diretor nos conselhos de diversas empresas de propriedade da Reliance. O casamento oficial com Radhika só deve acontecer em julho. O último casamento realizado pela família de Ambani, em 2018 para a filha, foi o mais caro até então na Índia, no valor de 100 milhões de dólares (498 milhões reais) e contou com a apresentação de Beyoncé.