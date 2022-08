O grande problema a ser enfrentado no programa de Ivete Sangalo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Já acendeu a luz amarela nos bastidores do programa Pipoca da Ivete, atração comandada por Ivete Sangalo nas tardes de domingo. A cantora não conseguiu manter uma audiência satisfatória no domingo passado, tendo menos público (8,3 pontos) do que os matinais Globo Rural (9,5 pontos) e Auto Esporte (9,2 pontos). Nem todo o carisma da cantora tem despertado interesse do público por uma disputa confusa e pouco criativa no palco com famosos da emissora.

Esta é uma aposta alta da Globo para a faixa, que costuma ser ocupada por realities musicais, além de ser uma nova tentativa de Boninho após Se Joga e Zig Zag Arena, que não ficaram muito tempo no ar e hoje ninguém mais tem saudade.

Pesa a favor de Ivete a cota de merchandising fechada previamente para os próximos meses. Mas não há patrocinador que sustente o humor diante de um pífio rendimento. O maior problema a ser enfrentando está justamente no formato da atração: os quadros não são criativos, é tudo um eterno déjà vu pescado no que há de mais bobo na concorrência. Além disso, ter Ivete e não ter música soa como uma incoerência inconcebível ao público.