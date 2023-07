O grande desafio de vida da agora cinquentenária Letícia Spiller

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Letícia Spiller, ao completar 50 anos em 19 de junho, fez uma viagem para a Índia e Maldivas. Nas redes sociais, publicou fotos e vídeos de seu passeio por algumas cidades indianas, como Agra e Nova Delhi, acompanhada de um grupo de amigas – além da hospedagem em um resort paradisíaco em Maldivas. Além da segunda temporada de Cidade Invisível, da Netflix, na qual interpreta uma personagem inspirada na lenda de Matinta Pereira (uma bruxa que se transforma em pássaro), estreou o filme Um Ano Inesquecível-Inverno no Prime. Adepta do yoga e da alimentação ayurvédica, a atriz conta à coluna os conhecimentos que adquiriu nessa viagem, seu presente de aniversário.

Como foi a viagem? Foi maravilhoso poder praticar yoga, meditação todos os dias, poder ter uma alimentação incrível, cuidado com a saúde. Foi todo voltado para cuidar do bem-estar e saúde. Mas também pude conhecer uma partezinha da Índia. Queria ter tido mais tempo.

Algum choque cultural? Tem uma desigualdade social muito grande, assim como aqui, só que o povo indiano é muito resiliente. É um povo que tem outro pensamento, diferente do nosso, pude observar uma resiliência maior, coração humano grande. As pessoas olham no seu olho, querem saber de você, tem uma gentileza. E é uma cultura diferente, é outro pensamento. Essa viagem já foi um presente. Tanto que eu me dei, como que recebi também por parte de amigas, porque foi uma viagem entre amigas.

E em Maldivas? Foi incrível, tanto uma experiência no Ananda na Índia, quanto no Joali Being em Maldivas foram voltadas para autocuidado, saúde e bem-estar. Duas experiências diferentes e maravilhosas. Pude experimentar tipos de terapia que nunca tinha experimentado, um médico acupunturista indiano… Estou trazendo os hábitos e as terapias que aprendi lá, tanto na Índia quanto em Maldivas. Estou tentando trazer esses hábitos para minha rotina.

Quais são esses hábitos? São cuidados com alimentação, hábitos de sono, de tudo, são várias coisas.

E você está linda, inspira outras mulheres. Fico feliz de poder ser uma referência, de uma mulher chegando nos 50, graças a Deus com saúde, de bem com a vida. Fico feliz de falar da minha experiência, que inspire outras mulheres.

Os 50 têm algum peso para você? Não. Por enquanto não, me sinto bem fisicamente, melhor até do que quando tinha 18 anos. A única coisa que pesa talvez seja uma consciência maior, maturidade maior, a maneira de ver a vida. Tem certas coisas que, quando se é jovem, admite. E com a maturidade, vai aprendendo que tem que fazer o que quer fazer, não se sujeita mais a certas coisas.

Tem algum exemplo? Um exemplo bem bobo, tem uma grande festa e eu não estou me sentindo bem de ir. Se não estiver me fazendo bem, não vou. A gente quer aproveitar a vida, não quer se pegar a pequenas coisas, quer aproveitar o momento, é o grande desafio da vida.

