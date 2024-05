O futuro das novelas, segundo João Emanuel Carneiro e Walcyr Carrasco

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

João Emanuel Carneiro e Walcyr Carrasco, dramaturgos de sucesso da TV Globo, discutiram o futuro da telenovela no Brasil, ao lado de Rosane Svartman, autora de Vai na Fé (2023), e Elisio Lopes Jr., autor de Amor Perfeito (2023), durante o painel O que é fazer novela?, parte da programação do Festival Acontece, que reuniu profissionais do mercado audiovisual no começo do mês no Rio.

“O público de hoje tem uma exigência cada vez maior, é um verdadeiro expert em telenovela, às vezes mais que a crítica especializada. Essa exigência de histórias com mais elementos é porque eles também assistem no streaming, têm acesso a tudo agora. Talvez a quebra do paradigma é fazer com que as novelas cheguem a outros países, não só filmes e séries. Como Avenida Brasil, Da Cor do Pecado. Novela só está começando a carreira dela”, defende João, autor de Todas as Flores (2022), A Favorita (2008), e Avenida Brasil (2012).

“Se a gente pensar no mundo 50 anos atrás, a vida seguia num ritmo muito lento, portanto o que ouviam de novela no rádio era lento. Hoje, uma pessoa na grande cidade faz quinhentas coisas diferentes ao longo do dia, a novela tem que acompanhar esse ritmo”, continua Walcyr, autor de Terra e Paixão (2023), Chocolate com Pimenta (2003) e Alma Gêmea (2005).