O estilo ‘pechincha’ de Kate, a princesa de Gales

Presença muito aguardada na noite do Bafta, o Oscar do Reino Unido, onde costuma ousar e deslumbrar na escolha do traje, Kate, a princesa de Gales, 41 anos, não decepcionou: no retorno ao tapete vermelho após três anos de intervalo, assessorou o longo branco de um ombro só da grife Alexander McQueen (reciclado da mesma cerimônia em 2019, com ligeira modificação no decote) com dois enfeites inesperados. Um, o par de luvas pretas longas, as chamadas “luvas de ópera”. “Elas são transformadoras e têm enorme impacto”, reforça Genevieve James, diretora de criação do fornecedor oficial de luvas reais. Outro, inimaginável para quem tem à disposição um tesouro em joias, o par de brincos da Zara. Custam 27,90 dólares (150 reais), mas, óbvio, estão esgotados.

Publicado em VEJA de 8 de março de 2023, edição nº 2831