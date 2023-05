O episódio de abuso em set relatado por Jane Fonda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jane Fonda, 85, revelou um episódio de abuso no seu passado como atriz. Ela contou que o diretor francês René Clément pediu para dormir com ela durante as gravações do filme Joy House, de 1964. No programa Watch What Happens Live, o apresentador Andy Cohen pediu a Fonda para nomear “um homem em Hollywood que tentou te pegar e você recusou”. E ela respondeu: “O diretor francês René Clément… Ele queria ir para a cama comigo, porque disse que o personagem tinha que ter um orgasmo no filme e ele precisava ver como eram meus orgasmos. Ele falou em francês e eu fingi que não entendi”.

Clément tinha 51 anos na época da produção, enquanto Fonda tinha 27. Ele foi um dos cineastas mais premiados da França nas décadas de 1950 e 1960, ganhando cinco prêmios no Festival de Cannes durante sua carreira. Clément morreu em 1996 aos 82 anos.