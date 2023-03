O entrave à liberdade de expressão, segundo Arthur Lira

Giro VEJA - segunda, 13 de março

As negociações entre o governo e o Centrão e a apresentação da nova âncora fiscal são os destaques do dia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer destravar nas próximas semanas as amarras para fazer andar a agenda do governo no Congresso Nacional. Na esperança de dar mais firmeza à base, o plano é levar para a mesa de negociação um pacote generoso de emendas parlamentares. A corrida com o relógio tem a ver com o prazo apertado que se impõe à equipe econômica. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer conseguir ainda nos próximos dias o aval de Lula para o projeto da nova âncora fiscal. O plano é que tudo esteja acertado antes da viagem de Lula à China, prevista para o fim do mês