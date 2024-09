O enorme ‘presente’ do Planet Hemp ao público do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Planet Hemp se apresentou no palco Sunset no início da terceira noite do Rock in Rio, que acontece neste domingo, 15. Durante o show, o grupo “presenteou” os fãs com dois cigarros de maconha gigante. Marcelo D2 jogou o item no público pouco antes de começar a música Legalize Já, enquanto BNegão segurava outro no palco. A apresentação também foi marcada por protestos e lembrança da vereadora Marielle Franco.