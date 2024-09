Planet Hemp detona chegada de sertanejo no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Para muitos, o sertanejo veio agregar à salada musical de gêneros presentes no Rock in Rio. Para outros, esse ainda é um assunto polêmico que rende discussões acaloradas. BNegão, um dos líderes do Planet Hemp, conversou com a coluna GENTE momentos antes de subir ao palco Sunset do Rock in Rio na tarde deste domingo, 15. Ele comentou sobre a escalação de Chitãozinho e Xororó para o evento. “Eu acho que não tem nada a ver, mas quem faz o festival são os caras do festival. Se fosse o meu festival, eu não colocaria. Mas se quiserem colocar, está tudo certo. Se virem com esse B.O.”, disse ele, arrancando risos das pessoas próximas. Também perguntando a respeito do tema, Marcelo D2 também brincou: “Eu não quero falar, não, porque vai dar polêmica”.