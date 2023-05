O emocionado discurso de Ana Maria Braga sobre Palmirinha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ana Maria Braga se emocionou na manhã desta segunda-feira, 8, durante o programa Mais Você, quando entrevistou as filhas de Palmirinha, Tânia, Nancy e Sandra. A cozinheira faleceu no domingo, 7, aos 91 anos, em decorrência de problemas renais crônicos. As duas cultivavam uma relação de amizade e Ana Maria, inclusive, ajudou a impulsionar a carreira da amiga.

“Nos momentos finais dela, enquanto esteve lúcida, o único instante em que ela abria o sorriso é quando via seu programa e nós adorávamos esse sorriso. Ela te amava muito, viu? Saiba disso”, afirmou Tânia.

“Ela parecia frágil, tinha uma aparência de vovozinha, mas foi uma das mulheres mais fortes que conheci na minha vida toda. Ela não era minha amiguinha, era minha amigona. Ficava sempre muito orgulhosa quando via a Palmirinha. Família para ela era tudo. Vocês têm um legado de orgulho dessa mulher pequenininha que era um mulherão”, disse a apresentadora. As duas trabalharam juntas no extinto Note e Anote (Record), de 1993 a 1997.