O efeito em ator de ‘Quem Ama Cuida’, após sofrer ataque homofóbico

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O ator João Victor Gonçalves, 24, foi alvo de deboche por sua roupa em um festival, em episódio transmitido ao vivo por um streamer. O que começou como agressão, transformou-se em uma onda de solidariedade nas redes, impulsionando a visibilidade de João. O caso agora é investigado como crime de homofobia.

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Nem todo revés é derrota. João Victor Gonçalves, 24 anos, experimentou o velho dito popular na pele, ao se dirigir à Cidade do Rock. Esperando apenas se divertir com amigos, ele se surpreendeu ao ser abordado na entrada por um streamer que, em tom de deboche, gargalhou da calça bufante vermelha usada pelo ator. “O cara meteu um tomate”, disparou um dos envolvidos na cena transmitida ao vivo por Jean Almeida Hilário, conhecido na internet como GH Rell RJ. Em sinal de avanço dos tempos, a agressão gratuita logo ganhou ares de redenção na forma de uma onda de solidariedade nas redes, que fez saltar o número de seguidores do intérprete de Mau Mau na trama global Quem Ama Cuida. “Ele engole e segue. Talvez tenha sido isso que eu fiz”, desabafou João, referindo-se ao próprio personagem. Dois dias depois, reapareceu no estande de um dos patrocinadores para promover uma marca de salgadinhos. Já GH até tentou se retratar, mas terá de se explicar na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, que investiga o episódio como crime de homofobia.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 11 de setembro de 2026, edição nº 3012