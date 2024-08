O efeito da medalha da ginástica artística na audiência da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na manhã paulista desta terça-feira, 30, o vôlei de praia masculino (Brasil X Cuba) registrou 7 pontos e superou a média das 4 semanas anteriores no horário em 3%. Ainda pela manhã, com a transmissão do vôlei de praia feminino (Brasil X Lituânia), a TV Globo registrou 10 pontos, em São Paulo, e 13 pontos, no Rio de Janeiro. Recorde de audiência da faixa às terças-feiras desde fevereiro de 2023 nas duas capitais. Além disso, superou a média das 4 semanas anteriores no horário em 27% e 26%, respectivamente, na praça paulista e carioca.

No horário da tarde, com a ginástica artística, a TV Globo registrou 16 pontos no PNT. Foi a maior audiência às terças nesse horário desde a Copa do Mundo de 2022. Em São Paulo, a audiência foi de 15 pontos, e 19 pontos no Rio. Maior audiência da faixa às terças-feiras desde dezembro de 2022 em ambas as praças. Além disso, superou a média das 4 semanas anteriores no horário em 37% e 34%, respectivamente, na praça paulista e carioca. Entre Jovens 18-34 (Média Nacional), também foi a maior audiência às terças desde a Copa do Mundo 2022. No Rio, a audiência também superou todas as exibições de ginástica dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021.

Com o vôlei de praia feminino (Brasil X Espanha), a emissora registrou 14 pontos em SP, e 18 pontos, no Rio. Audiência 13% maior que a média das 4 semanas anteriores no horário em São Paulo e 28% maior no Rio no mesmo comparativo. Ainda no período da tarde, o basquete masculino (Brasil X Alemanha) registrou 16pontos em SP, e 20 pontos, no Rio, superando em 40% e 50%, respectivamente, a audiência do 1º jogo da modalidade (França x Brasil em 27/7/2024).